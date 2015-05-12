Откорректировать замечания по курсовой работе

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Закрыт1 заявка108 просмотров

Задание №6299 Откорректировать замечания по курсовой работе

Дисциплина "Автоматизация технологических процессов и производств"

Тема: "Расчет и разработка проекта автоматизированной производственной системы (гибкого автоматизированного участка)"

Нужно откорректировать замечания преподавателя по работе!

Срок: 1-2 дня

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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