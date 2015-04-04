Психология, структура самосознания у старшеклассников, до 7-8 апреля, 30 страниц, есть методика вся, проверка 80% уник
Отредактировать/Переделать дипломную работу
Есть дипломная работа на тему "Комплексная поддержка молодой семьи" по предмету социальная работа, но научному руководителю она не нравится. Это уже вторая дипломная работа. В связи с этим, необходимо ее переделать/отредактировать, в общем, довести до ума.
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