Оценка бизнеса

$25
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Завершен1 заявка133 просмотра

Оценка существующего бизнеса.

11 лет назад
Solntsewa
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$25
3 дня
Всё очень наглядно и в срок :) спасибо :)
Спасибо

Заявки фрилансеров

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад