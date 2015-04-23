Ответственность за убийство(150413)

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Закрыт1 заявка120 просмотров

Тема: Ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта

План курсовой:

Введение

I Понятие аффекта, юридические и психологические аспекты.

II Состав преступления

2.1 Объект аффектированного убийства

2.2 Объективная сторона

2.3 Субъект аффектированного убийства

2.4 Субьективная сторона преступления

Заключение

Библиографический список

Требования:

14 шрифт, Times New Roman, выделить главы и разделы.

25-35 страниц, антиплагиат не менее 80%

Вместо ссылок должны быть сноски

Кол-во страниц: по необходимости для раскрытия темы курсовой

Срок: 23.04.2015

10 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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