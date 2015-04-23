Тема- Технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами, проживающими в домах интернатах на примере ..... Объем-30 стр Срок-8 дней Ап-70% Утвержденный план есть
Ответственность за убийство(150413)
Тема: Ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта
План курсовой:
Введение
I Понятие аффекта, юридические и психологические аспекты.
II Состав преступления
2.1 Объект аффектированного убийства
2.2 Объективная сторона
2.3 Субъект аффектированного убийства
2.4 Субьективная сторона преступления
Заключение
Библиографический список
Требования:
14 шрифт, Times New Roman, выделить главы и разделы.
25-35 страниц, антиплагиат не менее 80%
Вместо ссылок должны быть сноски
Кол-во страниц: по необходимости для раскрытия темы курсовой
Срок: 23.04.2015
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