Необхідно виконати реферат на тему зв'язку між формами у VBA, включаючи створення двох таблиць з відношенням один-до-багатьох у Microsoft Access. Задача передбачає написання коду для оновлення даних, використання ComboBox для вибору записів, а також реалізацію обробки помилок. Включити скріншоти роботи БД та висновки.