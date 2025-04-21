Переравити курсовий під дипломний

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Тема: Розроблення застосунку для реєстрації, обслуговування та відстеження туристів гірськими стежками Карпат

Написание дипломных работ
21 час назад
Макс
день в сервисе
Был
4 часа назад
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