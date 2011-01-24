Перерисовать схему в word

$5
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Завершен7 заявок216 просмотров

Срок до 11-00 по Москве 25.01 - есть файл в большем разрешении - вышлю на почту

Указывайте желательную стоимость и вопросы, если есть

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

svr_2008
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$3
1 день
Светлана выполнила задние в соответствии с требованиями и раньше срока.
Очень понравилось работать с заказчиком. Дарья поставила четкую задачу, предоставила необходимый документ. Постоянно на связи. Практически мгновенная оплата. Рекомендую всем и буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

svr_2008
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад