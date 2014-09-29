Подобрать списки имен и отчеств

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Завершен1 заявка111 просмотров

Для использования кадровой программы, с целью иметь возможность в случае просьб со стороны работодателя отсеять уважаемых соискателей с Востока и Кавказа, необходимо собрать полные списки имен и отчеств, мужских и женских, распространенных на территории РФ:

1) имена подходящие,

2) имена неподходящие,

3) отчества подходящие,

4) отчества неподходящие.

Необходимо предоставить в .тхт формате, каждая позиция с новой строки.

В случае готовности просьба указать предполагаемое количество имен-отчеств, срок и стоимость.

11 лет назад
Evgennnn
Евгений 
41 год
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
2 дня
Все хорошо
все отлично

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад