Журналистика, тема : "Электронные СМИ региона и спорт" .на примере в Якутии Обьем 30 страниц Можно взять информацию о якутском спорте в ykt.ru , Должен состоять из двух частей работа : ...
Подобрать списки имен и отчеств
Для использования кадровой программы, с целью иметь возможность в случае просьб со стороны работодателя отсеять уважаемых соискателей с Востока и Кавказа, необходимо собрать полные списки имен и отчеств, мужских и женских, распространенных на территории РФ:
1) имена подходящие,
2) имена неподходящие,
3) отчества подходящие,
4) отчества неподходящие.
Необходимо предоставить в .тхт формате, каждая позиция с новой строки.
В случае готовности просьба указать предполагаемое количество имен-отчеств, срок и стоимость.
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