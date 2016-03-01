Помощь в составлении ответов на вопросы

Реферат по предмету "Экономическая теория" Название тем (на выбор дну): 1. Фундаментальные вопросы рыночной экономики. Сущность и основные черты рыночного хозяйства. Субъектно-объектная определенность рыночных связей. 2. Экономическая система.Производственные факторы и их взаимодействие. ...
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Необходимо подготовить ответы на вопросы. Всего 85 вопросов
География; Информатика; Экономика туристского рынка; Стандартизация, сертификация и лицензирование в туризме; Технология и организация туроператорских и турагентских услуг; Технологии и организация гостиничных услуг; Технологии и организация услуг питания; Технологии и организация экскурсионных услуг; Практико-ориентированные задания.
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