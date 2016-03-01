Помощь в составлении ответов на вопросы

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Закрыт8 заявок180 просмотров

Необходимо подготовить ответы на вопросы. Всего 85 вопросов

 География; Информатика; Экономика туристского рынка; Стандартизация, сертификация и лицензирование в туризме; Технология и организация туроператорских и турагентских услуг; Технологии и организация гостиничных услуг; Технологии и организация услуг питания; Технологии и организация экскурсионных услуг; Практико-ориентированные задания.

9 лет назад
LabComputers
Иван 
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов

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Нет заявок фрилансеров