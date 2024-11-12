Потрібно написати курсову роботу

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок67 просмотров

* не менше 50 статей (джерел)

* Шрифт Times new Roman 14, інтервал 1,5

* 24-30 аркушів основного тексту

* Українські джерела та іноземні окрім рф

* Вказувати на джерела в тексті у квадратних дужках

* 2 розділи (1 розділ теоретичний 70% курсової роботи, 2 розділ практичний 30% курсової роботи + 2 тести опрацювання з даними та тестами)

* Висновок після кожного розділу

* Унікальність тексту 80%

* Детальний вступ (вказування всього що прописано та проведено тестування в курсовій)

* Загальний висновок в кінці

* Джерела вказувати вкінці у алфавітному порядку

+ також потрібна презентація до курсової роботи щоб використати на захисті.

Термін 15

Написание курсовых работ
6 месяцев назад
guest_1698655521362
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5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Sergey_Shelepyuk
Сергій 
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Не виконав замовлення у вказаний ним строк

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Sergey_Shelepyuk
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