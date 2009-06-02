Потрібно15 дипломних по радіоелектроніці

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Закрыт6 заявок165 просмотров

Терміново потрібно 15 дипломних по радіоелектроніці. Не з інтернету! Теги: робота приладів, мікропроцесори, зв'язок. Чекаю на пропозиції: теми з планом і ціною за роботу.

16 лет назад
andriy-vr
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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