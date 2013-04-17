Повысить процент на плагиат в дипломной работе

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки135 просмотров

Дипломная работа в приложении,она готова и всё там правильно нужно повысить процент на плаигиат

должно быть 75 %,сейчас 50 %

срок сегодня до 21.00

12 лет назад
willwork5
Евимов 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
12 лет назад
$20
1 день
Эльвира,спасибо вам огромное! Нужно была за 4 часа повысить авторскую работу дипломной работы на 25 %, 50% до 75%. Я очень доволен вашей оперативностью и человечностью. При чём,когда я опубликовал проект,Эльвира оказалась самой оперативной и при этом цены у неё в двое дешевле,чем у других авторов. Приятно было с вами работать,надеюсь это не последний проект.
Выполнила срочную работу для Вячеслава-в итоге оба остались довольны. Своевременная оплата, понятные пояснения к заданию. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
12 лет назад