Повысить уникальность диплома

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Закрыт8 заявок115 просмотров

Здравствуйте.

Нужно повысить уникальность диплома по системе антиплагиат.

Сейчас уникальность 20%.

Нужно повысить до 75%

Интересует цена - срок?

9 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров