Ищем исполнителя для написания дипломных работ по двум темам: Написание поэтапное, хочется видеть работу исполнителя. Все работы теоретические, никаких разработок не требуется. Проверка на антиплагиате будет производится.
Повысить уникальность диплома
Здравствуйте.
Нужно повысить уникальность диплома по системе антиплагиат.
Сейчас уникальность 20%.
Нужно повысить до 75%
Интересует цена - срок?
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