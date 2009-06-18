Курсовая по экономическому анализу тема: маркетинговый анализ в деятельности предприятия
Практическая часть диплома(влияниие профотбора)
Проведение исследования лля дипломной работы по влиянию профессионального психологического отбора на эффективность деятельности организации (интернет-магазин)с использованием следующих методик : самоактуализационный тест (САТ), опросник для измерения мотивации достижения Альберта Мехрабиана,16-ти факторного опросник Кеттела, факторный анализ, методики межличностных отношений Лири(методики также можно выбрать самостоятельно). Выборка – 30 человек. Проанализировать полученные результаты с помощью математических методов (коэффициенты Пирсона, Фишера, Стьюдента, найти среднюю величину) с помощью программ обработки данных (SPSS 17.0)выразить полученные результаты в графическом виде (гистограммы)объем должен составлять 30 страниц.
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