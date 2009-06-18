Практическая часть диплома(влияниие профотбора)

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Завершен6 заявок208 просмотров

Проведение исследования лля дипломной работы по влиянию профессионального психологического отбора на эффективность деятельности организации (интернет-магазин)с использованием следующих методик : самоактуализационный тест (САТ), опросник для измерения мотивации достижения Альберта Мехрабиана,16-ти факторного опросник Кеттела, факторный анализ, методики межличностных отношений Лири(методики также можно выбрать самостоятельно). Выборка – 30 человек. Проанализировать полученные результаты с помощью математических методов (коэффициенты Пирсона, Фишера, Стьюдента, найти среднюю величину) с помощью программ обработки данных (SPSS 17.0)выразить полученные результаты в графическом виде (гистограммы)объем должен составлять 30 страниц.

icq 376156565( вечером)

в течение дня пишите на почту [email protected]

16 лет назад
andysky
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
16 лет назад
$60
5 дней
Работа сделана качественно, подробно и в срок. Ирина очень приятный и адекватный исполнитель. Всем рекоммендую.
Очень приятный заказчик и хороший человек. Оплата произведена моментально. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
16 лет назад
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