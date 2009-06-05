Практическая часть для диплома(влияние профотбора)

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Проведение исследования лля дипломной работы по влиянию профессионального психологического отбора на эффективность деятельности организации (интернет-магазин)с использованием следующих методик : самоактуализационный тест (САТ), опросник для измерения мотивации достижения Альберта Мехрабиана,16-ти факторного опросник Кеттела, факторный анализ, методики межличностных отношений Лири(методики также можно выбрать самостоятельно). Выборка – 30 человек. Проанализировать полученные результаты с помощью математических методов (коэффициенты Пирсона, Фишера, Стьюдента, найти среднюю величину) с помощью программ обработки данных (SPSS 17.0)выразить полученные результаты в графическом виде (гистограммы)объем должен составлять 30 страниц.

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16 лет назад
andysky
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Mulberry
37 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$50
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Mulberry
37 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад