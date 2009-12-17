Практическая часть для простенькой курсовой

Построить для курсовика диаграммы классов, использования, диагр последовательности. в архиве есть пример работы... лучше в аську 344777043
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть материал для курсовой работы, но нет практической части. Требуется написать или скачать (не важно, главное - найти) пример применения материала в какой-либо организации(реальной, вымышленной), либо разработать подробные рекомендации к использованию сего.
Самому заниматься некогда( Достаточно срочно надо бы. На несколько листов развернутого текста. Естественно текст курсовой дам.
Дисциплина "Управленческая психология", тема "Исследование механизмов управленческого воздействия".
Также требуется написать введение и заключение. Цена будет не большая. работа буквально на пару часов, если не меньше. Ничего сверх-сверх не надо.
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