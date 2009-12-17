Практическая часть для простенькой курсовой

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок291 просмотр
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Есть материал для курсовой работы, но нет практической части. Требуется написать или скачать (не важно, главное - найти) пример применения материала в какой-либо организации(реальной, вымышленной), либо разработать подробные рекомендации к использованию сего.

Самому заниматься некогда( Достаточно срочно надо бы. На несколько листов развернутого текста. Естественно текст курсовой дам.

Дисциплина "Управленческая психология", тема "Исследование механизмов управленческого воздействия".

Также требуется написать введение и заключение. Цена будет не большая. работа буквально на пару часов, если не меньше. Ничего сверх-сверх не надо.

14 лет назад
idol88
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Елена быстро и отлично справилась с работой. Плюс дополнительно помогла с презентацией. Очень легко смогли найти общий язык и прийти к пониманию. Огромное спасибо за работу! При необходимости заказывать какие-либо работы буду только у нее =)
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