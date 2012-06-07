Практическая часть курсовой, финансовая отчетность

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки150 просмотров

Нужно выполнить анализ финансовой отчетности по предоставленным балансам и отчетности.

(структура капитала, оборачиваемость, ликвидность, точка безразличия, безубыточности, инвестиционной привлекательности, деловой активности и т.д.)

Задание прилагаю. Данные отправлю на почту.

13 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров