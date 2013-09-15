Практическая курсовая по управлению персоналом

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка111 просмотров
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курсовая с практической частью. задание прикреплено

10 лет назад
AnnaPatrusheva
Анна 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад