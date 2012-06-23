Практическпя часть к курсовой по нем. языку

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тема 'способы выражения косвенных просьб' в немецком языке только не в сравнении с русским языком а вообще что это такое и какие способы выражения существуют.

практика на 6-8стр. ИЛИ хотябы материал нужен просто для практической части.

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13 лет назад
Mixailrussia
Михаил 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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