Практическую часть курсовой по банковскому делу

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Закрыт2 заявки126 просмотров

Анализ использования заёмных ресурсов в целях инвестирования на примере ЗАО "Комерческий банк ГЛОБЭКС". Нужно написать только практическую часть. Срок день 19 числа. http://www.globexbank.ru/

14 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

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