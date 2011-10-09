Практика по менеджменту

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Завершен8 заявок174 просмотра

Срок 30 сентября

14 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

BubaSv
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$40
4 дня
Светочка! Очередной раз спасибо!!
Ксения замечательный заказчик!!! Только положительные эмоции от сотрудничества, приятно и легко работать с таким человеком!!! Мои 100 балов!

Заявки фрилансеров

BubaSv
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад