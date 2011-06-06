Правка курсовой по экономике (для khashan)

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка106 просмотров
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Проверить и внести правки в уже реализованную практическую часть в курсовой работе. Объем 2 стр. Срок 1 день.

13 лет назад
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
Выбранный исполнитель
khashan
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Татьяна за рекордно короткие сроки помогла реализовать расчетную часть в курсовой работе. Спасибо большое. Приятно было сотрудничать с таким исполнительным человеком.
Приятно работать с таким заказчиком - все ясно и понятно, оплата своевременная. Спасибо Вам, Лидия
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