Право, реферат

$10
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Завершен9 заявок147 просмотров

Тема реферата (доклада): Собственность на землю и рентные отношения.

объём 15-20 стр, шрифт 14

Структура: введение, основная часть, заключение

Страницы нумеруем начиная с титульного.

Срок 2 недели

13 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$10
5 дней
Спасибо Ирине за оперативность и хорошее качество работ. Сотрудничаем не первый раз и всегда чёткое выполнение требований ТЗ. Рекомендую!
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад