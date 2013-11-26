Преддипл. практика, система мaтepиaльнoй мoтивaции

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Закрыт2 заявки129 просмотров

преддипломная практика

Coвepшeнcтвoвaниe cиcтeMы Maтepиaльнoй Moтивaции в opгaни3aции

на 30-35 стр

методичка есть

есть наработки, 1 пункт готов.

тз во вложении

материалы пришлю по запросу.

срок 8 дней

стоимость?

11 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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