в третьей главе надо рассчитать экономическую эффективность более подробно во вложении. сам диплом пришлю исполнителю срок 3-5 дней
Преддипломная практика экономика
20 страниц
4 дня
есть диплом - что-то можно взять из него
подробнее во вложении
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