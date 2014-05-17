Преддипломноя практика по экономике

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«Экономика», профиль «Финансы и кредит»
Требуемый объем 30 стр
Сроки сдачи до 25.05
Требования в прикрепленном файле.
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