Презентация

$10
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Закрыт6 заявок897 просмотров

тема ‘многогранники’ в работу входит презентация и текст для выступления (стр 11); выполнение строго по методичке, все расписано вплоть до размера шрифта; срок до 20

4 года назад
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