Презентация к дипломной работе. Срочно!

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около 15 слайдов.

презентация-образец: http://webfile.ru/5382828

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13 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
kingli
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Очень приятно работать с человеком, который понимает задачу с полуслова. Спасибо за сотрудничество
Хороший работодатель, Очень рад сотрудничеству. Всем советую!
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