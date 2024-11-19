Необходимо подготовить реферат по истории на тему стран и народов восточной Сибири и Дальнего Востока, включая Хазарский каганат и тюркские каганаты. Должен быть написан в едином стиле и укладываться в 15 минут чтения для двух человек. Используйте информацию из интернета, но следите за стилистической целостностью.