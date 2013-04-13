необходимо выполнить курсовую по транспортной логистике с практической частью. задания для практической части прикрепляю. срок - завтра вечер
Презентация по менеджменту
Необходимо сделать презентацию Power Point на тему: "модель вмешательства: управление по целям".
Что требуется: 1 слайд заголовок тема выполнил ФИО, придумай, я поправлю на себя потом
на самих слайдах требуется изложить суть метода управления по целям + составить дополнительный текстовый документ с текстом раскрывающий этот или эти тезисы.
обьясняю: включается слайд на нем несколько тезисов и картиночка иллюстрация, а я в этот момент с листа раскрываю суть тезисов данного слайда устно. далее второй слайд на нем свои тезисы или перечень элементов какой то и я снова рассказываю про них.
последний слайд заключительный без информации, просто спасибо за внимание или что то в этом роде.
Оформить скромно но со вкусом, не нагружать сильно текстом слайды, в основном я должен рассказывать.
По времени у меня будет 5-7 минут, по-этому инфы очень много не напихивать, основные важные моменты
Итого: презентация 10 слайдов 1 и 10 титульные
2-9 с тезисами списками ужимками + отдельный текстовик для раскрытия сути каждого слайда
простое стильное оформление, 5-7 минут на рассказ
Сдавать в среду: времени до первой половины дня вторника, т.е. 2 дня
нашел хорошую информацию: http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=008073
можете выбирать инфу от сюда, если подыщите источники актуальнее, буду признателен.
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