Презентация по менеджменту

Необходимо сделать презентацию Power Point на тему: "модель вмешательства: управление по целям".

Что требуется: 1 слайд заголовок тема выполнил ФИО, придумай, я поправлю на себя потом

на самих слайдах требуется изложить суть метода управления по целям + составить дополнительный текстовый документ с текстом раскрывающий этот или эти тезисы.

обьясняю: включается слайд на нем несколько тезисов и картиночка иллюстрация, а я в этот момент с листа раскрываю суть тезисов данного слайда устно. далее второй слайд на нем свои тезисы или перечень элементов какой то и я снова рассказываю про них.

последний слайд заключительный без информации, просто спасибо за внимание или что то в этом роде.

Оформить скромно но со вкусом, не нагружать сильно текстом слайды, в основном я должен рассказывать.

По времени у меня будет 5-7 минут, по-этому инфы очень много не напихивать, основные важные моменты

Итого: презентация 10 слайдов 1 и 10 титульные

2-9 с тезисами списками ужимками + отдельный текстовик для раскрытия сути каждого слайда

простое стильное оформление, 5-7 минут на рассказ

Сдавать в среду: времени до первой половины дня вторника, т.е. 2 дня

нашел хорошую информацию: http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=008073

можете выбирать инфу от сюда, если подыщите источники актуальнее, буду признателен.