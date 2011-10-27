Приборы и вычислительно-измерит. комплексы

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Тема дипломной работы - "Бортовые информационно-измерительные системы газового состава ЛА"

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