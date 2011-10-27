Приборы и вычислительно-измерит. комплексы

КП Проектирование центральных и периферийных устройств. Есть выполненный кп и рецензия на него: Рецензия на курсовую работу Проектирование центральных и периферийных устройств. Замечания: 1.Расскажите назначения флагов F1-F6? 2. Какой протокол взаимодействия вы ...