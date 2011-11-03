Приватный для Рудневой Лидии

2 Курсовых проекта по теме Гос.Управление

Все рекомендации по содержанию и оформлению вышлю выбранному специалисту.

Темы работ созвучны и поэтому должны выполняться одним специалистом.

Объем каждой работы 25 страниц.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 25 источников.

Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице.

Оригинальность работы 80% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.

Срок сдачи 28.10.2011 до 02 часов ночи МСК