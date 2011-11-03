Приватный для Рудневой Лидии

$60
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Завершен1 заявка225 просмотров

Приватный для Рудневой Лидии

2 Курсовых проекта по теме Гос.Управление

Все рекомендации по содержанию и оформлению вышлю выбранному специалисту.

Темы работ созвучны и поэтому должны выполняться одним специалистом.

Объем каждой работы 25 страниц.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 25 источников.

Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице.

Оригинальность работы 80% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.

Срок сдачи 28.10.2011 до 02 часов ночи МСК

14 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$60
4 дня
С Лидией уже сотрудничал раньше по теме проекта, конечно, сотрудничал успешно и поэтому при появлении работ этой же тематики снова предложил проект Лидии. Как говорится: "Старый друг лучше новых двух". Поэтому все сделано сразу на высшем уровне, без вопросов и корректировок, в согласованный срок и в отличном качестве! Отличный специалист! Если берет в работу проект, то можно быть спокоен по поводу соответствия как по содержанию, так и по оформлению работы. Спасибо за помощь по проекту!!! Продолжаем сотрудничество! 10 баллов,и это без вопросов!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Выполнение очередного проекта для Константина вызывает только положительные эмоции. Моментальная оплата работы, всегда на связи. Очень приятно общаться с корректным заказчиком. Константин - вы просто супер классный заказчик. +100!!!!

Заявки фрилансеров

rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
ТОП-10
Рефераты, Курсовые и Дипломы