Тема Финансы Приморского края 15 листов плагиат от85% срок 14 марта до 9 мск Оформление Гост
Приватный для Рудневой Лидии
Приватный для Рудневой Лидии
2 Курсовых проекта по теме Гос.Управление
Все рекомендации по содержанию и оформлению вышлю выбранному специалисту.
Темы работ созвучны и поэтому должны выполняться одним специалистом.
Объем каждой работы 25 страниц.
Введение, заключение, список литературы обязателен.
Список литературы не менее 25 источников.
Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице.
Оригинальность работы 80% .
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.
В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.
Срок сдачи 28.10.2011 до 02 часов ночи МСК
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $170
Формирование команды проекта. Диплом должен состоять из 2 глав теоритической и практической в каждой около 3 пунктов. Компания авиаперевозчик, есть немного материала по компании. Проект может быть любой, вообщем надо фантазировать.Закрыт15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Закрыт15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Закрыт15 лет назад
Выполнить диплом на тему: "Разработка прибора для диагностики состояния пчелосемей" Посмотрите пожалуйста приложение. Срок к 1 апреля. Возможна предоплата при условии представления образцов работ по данному направлению. Пишите в личкуЗакрыт15 лет назад
Выполнить диплом на тему: "Разработка устройства для получения пчелиного яда" Посмотрите пожалуйста приложение. Срок к 1 апреля. Возможна предоплата при условии представления образцов работ по данному направлению. Пишите в личкуРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад
- $7
Написать эссе по одной из предложенных тем, объем 3-5 страниц, должно отражать основные моменты по теме, обязательно с примерами программных продуктов. 1. Бухгалтерские информационные системы: назначение и основные возможности. 2. Основные принципы построения ...Завершен15 лет назад
- $7
Написать эссе по одной из предложенных тем, объем 3-5 страниц, должно отражать основные моменты по теме. Темы для эссе 1. История возникновения и развития теории систем. 2. Математические методы в теории систем. ...Завершен15 лет назад
Необходимо выполнить курсовую работу по маркетингу!!! Все задания и требования вышлю кого заинтересует данная работа, т.к. файлы по размеру не получается разместить. Срок выполнения 14.03.2010 до 16.00 Оплата работу после ее проверки!!!! ...Завершен15 лет назад
Тема: Разработка оперативной (либо тактической) программы управления производительностью на ООО Городская Телефонная Сеть План утвержден: I Глава . Анализ эффективности деятельности оргсистемы. 1.1 Историческая справка. Правовая форма. Основной вид деятельности. ...Закрыт15 лет назад