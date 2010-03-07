Приватный для Екатерины

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Завершен1 заявка108 просмотров

Реферат по информатике на тему "Автоматизация бизнес-процессов"

15 лет назад
BestReferat
Александр 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dorekv
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$14
2 дня
Сотрудничество с Екатериной оставило самые приятные впечатления: работа выполнена очень качественно и точно в срок. С удовольствием продолжим сотрудничество!
Только положительные вперчатления от сотрудничества и от общения: интересный заказ, четкие требования. С удовольствием рекомендую Александра, как заказчика.

Заявки фрилансеров

dorekv
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад