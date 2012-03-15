Приватный проект Деева Мария (aksi1)

Дисциплина: «Теория и методика обучения иностранным языкам». Тема: «Проблемы использования игр при обучении немецкому языку на начальном этапе». Объем: 30–35л. Срок: до 30 марта Бюджет: 1500р. Оплата Web Money или ЯД. Основной критерий - это качество работы. Уникальность текста от ...