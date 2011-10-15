Приватный проект для Доценко Виктора

$30
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Завершен1 заявка78 просмотров

Курсовая работа по менеджменту

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 20 источников.

Объем работы 30-35 страниц.

Ссылки квадратные на каждой второй странице.

Оригинальность работы 85% .

Методичку по оформлению вышлю специалисту.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с темой и рекомендациями по оформлению.

Бюджет 950 руб.

Срок сдачи работы до 16.10.2011 до 02 часов ночи МСК.

14 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$30
3 дня
Виктор выполнил за 2 недели второй мой проект с высоким качеством и с опережением срока! Просто МегаМастер Пера и Компьютера! Все вопросы по ходу работы также решались оперативно и конструктивно! Надеюсь, что Виктор постоянно будет оправдывать свое имя как Победитель и в дальнейших проектах наше сотрудничество будет только взаимовыгодным и полезным для клиента!!! Я намерен и далее предлагать Виктору новые проекты,зная его как надежного и опытного фрилансера! Мои рекомендации!!!!!!!! Конечно 10 баллов!!!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Мой опыт фрилансерства показывает, что каждый автор, видимо, в конце концов находит "своих" заказчиков, с которыми приятно, комфортно и спокойно работать. И, хотя с Константином довелось сотрудничать дважды, очень надеюсь, что не в последний раз. Четкое задание, адекватное, приветливое отношение, мгновенная оплата Что еще нужно? Не терять друг друга из виду и сотрудничать дальше – единственное пожелание. +100 балов Вам Константин

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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