Необходимо выполнить курсовую работу по дисциплине "Технология и организация строительных и монтажно-заготовительных работ" Срок выполнения 19 октября 2011 года. В работе необхоидимо выполнить пояснительную записку (объем около ...
Приватный проект для Доценко Виктора
Курсовая работа по менеджменту
Введение, заключение, список литературы обязателен.
Список литературы не менее 20 источников.
Объем работы 30-35 страниц.
Ссылки квадратные на каждой второй странице.
Оригинальность работы 85% .
Методичку по оформлению вышлю специалисту.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с темой и рекомендациями по оформлению.
Бюджет 950 руб.
Срок сдачи работы до 16.10.2011 до 02 часов ночи МСК.
Выбранный исполнитель
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