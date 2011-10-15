Приватный проект для Доценко Виктора

Виктор выполнил за 2 недели второй мой проект с высоким качеством и с опережением срока! Просто МегаМастер Пера и Компьютера! Все вопросы по ходу работы также решались оперативно и конструктивно! Надеюсь, что Виктор постоянно будет оправдывать свое имя как Победитель и в дальнейших проектах наше сотрудничество будет только взаимовыгодным и полезным для клиента!!! Я намерен и далее предлагать Виктору новые проекты,зная его как надежного и опытного фрилансера! Мои рекомендации!!!!!!!! Конечно 10 баллов!!!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн