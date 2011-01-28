Приватный проект для Костюк Мария Леонидовна

Тема: Расходы на социальные цели. преподаватель смотрит на плагиат, будет проверять!!!! также нормативно-правовая база должна быть за 2009-2010 год, не меньше 25 источников,(1-законы, постановления, документы. 2- учебники. 3- учеб.пособия. 4. СМИ. ...