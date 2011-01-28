Приватный проект для Костюк Мария Леонидовна

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Завершен1 заявка100 просмотров

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14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$8
2 дня
Как всегда -отличные впечатления. Работа сдана раньше срока, качество - то, что нужно
И снова только приятные впечатления от сотрудничества с Дарьей! Как всегда обязательна, тактична....вобщем, всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
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