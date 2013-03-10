Приватный проект для Ревы Елены

$43
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Завершен1 заявка101 просмотр

написание главы 1 диплома по требованиям, указанным в личке.

13 лет назад
elmara_10
Эмма 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$43
5 дней
Приятно работать с ответственными и грамотными людьми, к которым Елена вне сомнений также относится.
Рекомендую Эмму как грамотного и компетентного заказчика, который четко знает как нужно вести проект и уважительно относится к труду фрилансеров.

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад