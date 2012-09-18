Приватный проект для Елены Филиповой.

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Закрыт1 заявка115 просмотров

Приватный проект для Елены Филиповой.

Курсовая работа по предмету «Поведение потребителей»

Тема: Влияние физиологических характеристик потребителей на маркетинговые решения.

Срок 5 дней.

13 лет назад
resaem
Иванов 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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