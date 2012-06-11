Приватный проект для Запорожцева Юрия.

$43
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Завершен1 заявка172 просмотра

Выполнение студенческой работы по гидравлике.

13 лет назад
elmara_10
Эмма 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
13 лет назад
$43
5 дней
Юрий в короткие сроки качественно выполнил заказ. Спасибо за работу, Юрий. :)
Сотрудничеством с Эммой очень доволен. Четкое задание, своевременная оплата. Надеюсь на продолжение.

Заявки фрилансеров

studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
13 лет назад