Приватно для Баранова Марина (Uny)

$16
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Закрыт2 заявки157 просмотров

Нужно грамотно написать реферат «Управленческий учет в отраслях».

Срок 1 - 3 дня.

14 лет назад
Kras_unreal
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Uny
45 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$16
3 дня

Заявки фрилансеров

Uny
45 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад