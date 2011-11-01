Приватно для Хамзиной Елены

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка136 просмотров

Химия задание отправлено

цена 600 рублей WMR

срок не позднее 7 ноября

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

lenahamzina
Хамзина 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 отзывов
14 лет назад
$20
3 дня
Отлично выполненная работа, очередное успешное сотрудничество, думаю не последнее
Спасибо за заказ, деньги как всегда в срок. Приятно было работать.

Заявки фрилансеров

lenahamzina
Хамзина 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 отзывов
14 лет назад