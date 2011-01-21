Приватно для М.Чуйковой-Дума

$120
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Закрыт1 заявка104 просмотра

Государственная Дума:История и современность

объем 60 страниц

диплом+речь

анти 90%

план и литература на 24.01

срок февраль-март

цена 3500

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$120
30 дней

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад