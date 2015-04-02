Проект по философии

Дисциплина: Философия. Религиоведение

Тема: Эпистолярное наследие свт. Игнатия Брянчанинова как источник и образец нравственно-аскетического направления в русской православной литературе.

Кол-во страниц: 12-15

Оригинальность: 97

Срок: 02.04.2015

Нужно написать 1 главу к диплому.

Эпистолярное творчесво Игнатия Брянчанинова в контексте русской литературы 19в.

в рамках данной части можно рассмотреть вопрос с 2-х позиций : светской литературы( светская критика и соответствующая переписка с критиками ) и православной лит-ры ( православных литераторов, духовных лиц). в файлах список литературы и часть из диплома , чтобы сориентировать по стилю и общему направлению.