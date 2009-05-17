Проектирование БД

Необходимо выполнить проектирование Базы Данных.

В прикрепленном архиве, в папке metodykaz 3 файла в которых приведены подробные указания.

Предлагайте свой бюджет после ознакомления с требованиями, потолок примерно 120-130$ в зависимости от способностей.

ICQ для связи и дополнительной информации: 466317818

Спасибо.