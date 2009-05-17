Проектирование БД

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок313 просмотров

Необходимо выполнить проектирование Базы Данных.

В прикрепленном архиве, в папке metodykaz 3 файла в которых приведены подробные указания.

Предлагайте свой бюджет после ознакомления с требованиями, потолок примерно 120-130$ в зависимости от способностей.

ICQ для связи и дополнительной информации: 466317818

Спасибо.

16 лет назад
ivandylun
Олег 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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