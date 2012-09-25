тема Воспитательная функция права оригинальность не менее 75% срок до 2 октября
Проектирование информационной системы в среде 1С
Нужно написать курсовую работу по теме "Проектирование инфромционной системы! в среде 1С. Более подробную информацию вышлем при заинтересованности.
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