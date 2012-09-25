Проектирование информационной системы в среде 1С

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Закрыт1 заявка102 просмотра

Нужно написать курсовую работу по теме "Проектирование инфромционной системы! в среде 1С. Более подробную информацию вышлем при заинтересованности.

13 лет назад
axxxe07
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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