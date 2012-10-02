Необходимо выполнить курсовую работу по предмету "Системы автоматизации и управления". Курсовая выполняется в соответствии с методическим пособием(во вложении). Вариант #29 При достойном предложении возможно дальнейшее сотрудничество.
Проектирование предприятий технического сервиса
курсовая работа.
Методичка здесь: http://files.mail.ru/EXLC1J
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