Программа на Delphi "Проектирование СКС"

Прошлый фрилансер куда-то делась , на связь не выходит , поэтому заново ищу исполнителя.

По сути это дипломная работа. тема работы "создание комплекса инструктивных материалов по организации СКС для общеобразовательных учреждений". сам проект должен включать в себя теоретическую и так сказать практическую часть. Теорию я собрал , сделал... всё есть. Теперь нужно создать простенькую программу на Deplhi которая будет "проектировать" СКС. что она должна уметь делать :

- в рабочем окне программы отображается структура помещения (стены , окна, перегородки....) и отдельно взятого помещения и этажа целиком (в идеале). Разумеется должна быть предусмотрена возможность изменения плана помещения , либо в самой программе , либо как-то подгружаться из вне. т.е. конструктор включающий в себя стены , окна , двери.

- на плане нужно указывать расположение рабочих мест, оптимальное расположение шкафа, кабелей.

- должна подсчитывать кол-во затраченного кабеля.

было бы не плохо если бы она умела сама расставлять рабочие места в зависимости от расположения окон, дверей.. так как это предусмотрено стандартами по отношению к кабинетам информатики в школах.

ну что ещё вроде всё. Программка не сложная , просто моих знаний в Delphi на её написание не достаточно.

Рабочее окно должно выглядеть примерно так http://www.tls-group.ru/uslugi_service/pic/CX3.JPG . http://www.lindex.ru/catalog/csoft/i/PlanFragment.jpg

Если есть готовые похожие проекты , готов рассмотреть.

Для связи пишите лучше в аську.

ICQ 645539.

Оплата 3000 руб.