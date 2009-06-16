Программа вейвлет-анализа для диплома

$50
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Завершен4 заявки315 просмотров

Нужно сделать программу для диплома. Все необходимые данные, пример, теория есть.

Программа выполняет следующие функции:

1)загрузка и сохранение дискретных сигналов (включая вейвлеты);

2)расчёт, загрузка и сохранение результатов вейвлет-анализа;

3)предоставление интерфейсов для подсистемы визуализации данных ;

4)вывод результатов;

Построение системы анализа дискретных сигналов предполагает модульную структуру. Общий интерфейс и возможность доступа ко всем модулям в составе системы должна обеспечивать оболочка. Из оболочки АДС вызываются следующие модули: подсистема вейвлет-анализа, подсистема структурной индексации, подсистема конвертации данных структурной индексации в исходный сигнал, подсистема визуализации исходного сигнала и результатов вейвлет-преобразования и структурной индексации. Обмен данными между подсистемами происходит через проект в рамках общей оболочки.

-Подсистема вейвлет-анализа служит для вейвлет-преобразования исходного сигнала.

-Подсистема структурной индексации предназначена для реализации методов структурной индексации исходного сигнала.

-Подсистема конвертации данных структурной индексации служит для преобразования результата структурной индексации, а также для получения из него вновь исходного сигнала.

-Подсистема визуализации предназначена для отображения исходного сигнала, результатов работы подсистем вейвлет-анализа, структурной индексации и конвертации данных структурной индексации в виде графического изображения.

В принципе это довольно легкая программа, не такая страшная как здесь описано. Нужно что бы показать и все.

Язык Microsoft Visual Studio .NET, Delphi.

Оплатить могу через WebMoney, ПриватБанк или переводом.

Delphi
16 лет назад
Al_kat
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Peveloper
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$60
5 дней
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Peveloper
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад