Курсовые по психологии
Программа вейвлет-анализа для диплома
Нужно сделать программу для диплома. Все необходимые данные, пример, теория есть.
Программа выполняет следующие функции:
1)загрузка и сохранение дискретных сигналов (включая вейвлеты);
2)расчёт, загрузка и сохранение результатов вейвлет-анализа;
3)предоставление интерфейсов для подсистемы визуализации данных ;
4)вывод результатов;
Построение системы анализа дискретных сигналов предполагает модульную структуру. Общий интерфейс и возможность доступа ко всем модулям в составе системы должна обеспечивать оболочка. Из оболочки АДС вызываются следующие модули: подсистема вейвлет-анализа, подсистема структурной индексации, подсистема конвертации данных структурной индексации в исходный сигнал, подсистема визуализации исходного сигнала и результатов вейвлет-преобразования и структурной индексации. Обмен данными между подсистемами происходит через проект в рамках общей оболочки.
-Подсистема вейвлет-анализа служит для вейвлет-преобразования исходного сигнала.
-Подсистема структурной индексации предназначена для реализации методов структурной индексации исходного сигнала.
-Подсистема конвертации данных структурной индексации служит для преобразования результата структурной индексации, а также для получения из него вновь исходного сигнала.
-Подсистема визуализации предназначена для отображения исходного сигнала, результатов работы подсистем вейвлет-анализа, структурной индексации и конвертации данных структурной индексации в виде графического изображения.
В принципе это довольно легкая программа, не такая страшная как здесь описано. Нужно что бы показать и все.
Язык Microsoft Visual Studio .NET, Delphi.
Оплатить могу через WebMoney, ПриватБанк или переводом.
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