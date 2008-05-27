Программная реализация СКЗИ

Доброго времени суток. Требуется написать программу для реализации системы комплексной защиты информации, на основе алгоритмов шифрования DES, GOST, RC6 в режимах CBC/CFB и схеме распределения ключей Блома. Разрешено использовать готовые библиотеки. Например, dcpcrypt. В ней все эти алгоритмы есть, за исключением некоторых режимов. Также необходимо оформить записку к курсовому проекту. Сроки короткие, выслушаю предложения. По Блому информация в приложении.