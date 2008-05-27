Программная реализация СКЗИ

$200
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Завершен2 заявки207 просмотров

Доброго времени суток. Требуется написать программу для реализации системы комплексной защиты информации, на основе алгоритмов шифрования DES, GOST, RC6 в режимах CBC/CFB и схеме распределения ключей Блома. Разрешено использовать готовые библиотеки. Например, dcpcrypt. В ней все эти алгоритмы есть, за исключением некоторых режимов. Также необходимо оформить записку к курсовому проекту. Сроки короткие, выслушаю предложения. По Блому информация в приложении.

17 лет назад
micha
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

4VIY
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад
$200
Выполнил всё быстро и качественно.
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4VIY
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад