Придумать 21 вопрос с 4 вариантами ответов с выделенным одним правильным, по 7 вопросов на тему: 1) Структурирование таблиц и создание сводных таблиц Excel, 2) Автоструктурирование таблиц Excel, 3) Создание сводных таблиц с помощью Мастера сводных таблиц ...
Промышленная электроника - Микроконтроллеры(160224)
Нужно выполнить курсовой проект по дисциплине "Отладочные средства микропроцессорных систем". Рассмотреть основные задачи построения
цифровых устройств на микроконтроллерах PIC-micro в среде системы MPLAB.
Срок: уточняется - назовите Ваш?
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