Промышленная электроника - Микроконтроллеры(160224)

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка134 просмотра

Нужно выполнить курсовой проект по дисциплине "Отладочные средства микропроцессорных систем". Рассмотреть основные задачи построения

цифровых устройств на микроконтроллерах PIC-micro в среде системы MPLAB.

Срок: уточняется - назовите Ваш?

9 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров