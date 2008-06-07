Простенька задача по теории вероятностей

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Завершен9 заявок354 просмотра

Нужно вычислить число всех возможных комбинаций. Имеется 5 фигур, каждая фигура имеет 6 углов поворота. Нужно определить сколько комбинаций получится при всех возможных раскладах. Допустим фигура повернулась на один угол - это первая комбинация, повернулась на другой угол - это другая комбинация. Нужно составить формулу для просчета всех возможных комбинаций. В долгу не останусь. Кидайте на [email protected]. Далее возможно написание программы на Delphi для бесошибочного написания всевозможных неповторяющихся комбинаций.

Delphi
17 лет назад
Mishustik
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

versusln
Леонид 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
Начало работе положено.+
Добросовестный, всегда готов помочь.
SmartDesign
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
17 лет назад
$10
7 дней
Спасибо большое. На заданный вопрос - четко поставлен ответ и все выполнено в срок.
Не припомню проблем с этим проектом, значит все было хорошо =)

Заявки фрилансеров

versusln
Леонид 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
SmartDesign
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
17 лет назад