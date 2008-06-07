Простенька задача по теории вероятностей

Нужно вычислить число всех возможных комбинаций. Имеется 5 фигур, каждая фигура имеет 6 углов поворота. Нужно определить сколько комбинаций получится при всех возможных раскладах. Допустим фигура повернулась на один угол - это первая комбинация, повернулась на другой угол - это другая комбинация. Нужно составить формулу для просчета всех возможных комбинаций. В долгу не останусь. Кидайте на [email protected]. Далее возможно написание программы на Delphi для бесошибочного написания всевозможных неповторяющихся комбинаций.